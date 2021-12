Prima della Scala 2021, dove vederla in tv? A che ora? Tutte le informazioni per poter assistere all'evento teatrale dell'anno.

Prima della Scala 2021: dove vederla in tv e a che ora? Comincia il 7 Dicembre la stagione del Teatro dell’Opera più prestigioso d’Italia. Per la Prima delle prime a Milano è in programma il Macbeth di Giuseppe Verdi, l’immortale dramma lirico sul perfido nobile scozzese ispirato all’omonimo capolavoro di William Shakespeare. Per chi vuole assistere allo spettacolo dal proprio divano, ecco dove e a che ora vederlo in TV.

Prima della Scala 2021, dove vederla in tv? A che ora?

La Prima della Scala 2021 è prevista per le 18 del 7 Dicembre. Sarà possibile assistere all’opera in diretta escluvia tv e radiofonica su Rai 1 e Rai Radio 3, dalle 17.45. La conduzione dell’evento sarà affidata a Milly Carlucci e Bruno Vespa, con la giornalista Stefania Battistini in collegamento dal teatro. In radio, invece, a commentare la prima saranno Gaia Varon e Nicola Pedone. Per garantire la fruizione dell’evento anche a non udenti e non vedenti, sono inoltre previsti sottotitoli e audiodescrizione, realizzati da Rai Pubblica Utilità.

Sarà inoltre possibile seguire la Prima della Scala 2021 in diretta streaming su RaiPlay. Lo spettacolo sarà disponibile on demand per i successivi 15 giorni. Per chi invece risiede all’estero, la prima sarà trasmessa sui canali Arte (Francia), ZDF (Germania), RPT (Portogallo), NHK (Giappone), IL MEDIA (Corea), TV Kultura (Russia), RSI (Svizzera), CESKA TELEVIZE (Rep. Ceca), ACTION 24 (Grecia) e MTVA (Ungheria).

Prima Diffusa, le proiezioni gratuite a Milano

Per chi invece vive a Milano, sarà possibile vedere la Prima anche senza entrare nel rinomato Teatro dell’Opera, con il ritorno dell’iniziativa Prima Diffusa. Sono infatti previste 32 proiezioni in diretta della Prima della Scala sparse per tutta la città. L’accesso è gratuito fino ad esaurimento posti, ma in alcuni casi è prevista la prenotazione obbligatoria. Tra le location previste ci sono l’Auditorium Stefano Cerri, il Teatro dal Verme, il Cinema Teatro Delfino e, fuori città, il Terminal 1 dell’Aeroporto di Malpensa e il MUMAC, il Museo della macchina del caffè.