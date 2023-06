Funerali di Berlusconi: quando, dove si celebrano e la diretta tv

Funerali di Berlusconi: ecco quando si terranno e come si può seguire la diretta in televisione. Inizialmente, era prevista una camera ardente pubblica ma per ordine pubblico è stata cancellata all’ultimo.

Funerali di Berlusconi: quando e dove si celebrano

Per Silvio Berlusconi sono stati proclamati i funerali di Stato che è previsto come si legge sul sito del Governo: “le ‘esequie di Stato’ spettano ai Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica”. Le esequie si svolgeranno mercoledì 14 giugno, alle 15, nel Duomo di Milano e saranno presieduti dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini. Inizialmente era prevista la camera ardente pubblica da martedì 13 giugno nello Studio 20 ma per ordine pubblica è stata cancellata e dunque sarà in forma privata. Ad Arcore per motivi di ordine pubblico l’ingresso sarà riservato esclusivamente ai familiari più stretti. E’ quanto apprende l’ANSA da una fonte vicina alla famiglia Berlusconi.

La diretta tv

Prevista per l’occasione particolare la diretta tv sicuramente su Canale 5, che seguirà i funerali di Berlusconi live dal Duomo di Milano con uno Speciale Tg5. Inoltre, sempre in piazza Duomo saranno allestiti dei maxi schermi in piazza per permettere alle persone di assistere alle esequie dell’ex premier. La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento.