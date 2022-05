Prove Invalsi 2022, le date di maggio per scuole primarie, medie, superiori

Prove Invalsi 2022, tutte le date di maggio. Il calendario per le scuole primarie, medie e superiori. Chi deve fare i test? In che modalità?

Si avviano alla loro conclusione le annuali Prove Nazionali Invalsi, i test scritti standardizzati di italiano, matematica e inglese con lo scopo di valutare le competenze e il livello di apprendimento degli studenti di scuole primarie, medie e superiori.

Nel mese di maggio avranno luogo gli ultimi cicli di test. Gli studenti di quinta superiore, ora impegnati nell’Esame di Stato, hanno svolto le Prove Invalsi a marzo e anche ad aprile, insieme agli studenti delle scuole medie. Scopriamo adesso il calendario delle prove rimanenti per gli studenti delle scuole primarie e superiori.

Le date delle prove: scuole primarie

Gli alunni della seconda e quinta elementare svolgeranno i test Invalsi in modalità carta-matita.

Solo gli studenti di quinta elementare prenderanno parte alla prova di inglese, prevista per giovedì 5 maggio 2022. Per quanto riguarda invece le prove di italiano e matematica, saranno somministrate rispettivamente il 6 maggio 2022 e il 9 maggio 2022. Gli alunni di seconda delle “classi campione”, ovvero quelle scelte come rappresentative del sistema scolastico, prenderanno inoltre parte ad una Prova di Lettura dopo il test di italiano. La Prova di Lettura avrà inizio dopo una pausa di quindici minuti e consiste in un test della durata di due minuti.

Gli alunni ascolteranno la lettura di un racconto e dovranno rispondere ad alcune domande a scelta multipla e a risposta aperta, per verificare la comprensione del testo.

Le date delle prove: scuole superiori

Gli studenti di seconda superiore si preparano ad affrontare le Prove Invalsi di Italiano e Matematica. A differenza delle scuole elementari, le prove saranno somministrate in modalità computerizzata. Per le classi non campione, i test si svolgeranno nel periodo dall’11 al 31 maggio 2022.

Per quanto riguarda, invece, le classi campione, le prove avranno luogo dall’11 al 13 maggio.