Andrea Sannino, chi è: vita privata, concerti 2023 e canzoni famose

Chi è Andrea Sannino, figlio di Napoli e della musica napoletana. Il suo nome è legato a un successo nazionale che è stato il brano Abbracciame.

Andrea Sannino, chi è: carriera e vita privata del cantante

Andrea Sannino è nato a Napoli, il 5 luglio 1985. Dopo il diploma all’istituto alberghiero, ha frequentato anche per qualche mese l’università. Poi, ha iniziato a seguire corsi di teatro ma la sua strada definitiva intrapresa è stata la musica. Nel 2006 arriva in televisione, in particolare nel programma di Rai 1 Il treno dei desideri. Nell’occasione ha l’opportunità di duettare con Lucio Dalla. Si è sposato Marinella Marigliano, con la quale ha avuto due figli, Gioia e Alessandro. La famiglia vive attualmente a Ercolano, in provincia di Napoli.

Andrea Sannino: concerti 2023

Dopo un tour di successo nel 2022 in duetto con l’artista napoletano Franco Ricciardi, al fianco del quale è stato anche ospite a Made in Sud, Sannino continua ad esibirsi in Italia anche nel 2023. A marzo ha proposto al pubblico di Napoli il recital André, uno spettacolo musicale dedicato alle sue origini partenopee: “Amo talmente tanto le mie origini che ho scelto di tradurmi anche il nome! La mia musica attinge dalle mie radici, il mio essere napoletano diventa tutt’uno con l’essere me stesso e cosi ho scelto di chiamare questo concerto/recital, cosi”. Il suo prossimo concerto si terrà a Bari, al Multisala UCI Showville, il 22 maggio. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone.

Le canzoni famose

Il suo più grande successo è stato il brano Abbracciame che è diventato un vero e proprio inno napoletano. Un altro brano che ha fatto strada è stato ‘Na vita sana, una delle canzoni più famose di Andrea, scritta dall’amico Gigi D’Alessio. Nel 2019 arriva Nanà (con Sal Da Vinci e Franco Ricciardi; scritta da Renato Zero) e nel 2020 È Gioia, brano dedicato alla sua figlia appena nata. Il singolo Voglia del 2021 ha lasciato l’amaro in bocca al cantante napoletano. Sannino voleva portare la canzone sul palco dell’Ariston, ma fu tuttavia escluso dall’edizione 2022 del Festival di Sanremo. L’artista 37enne si è rifatto negli anni successivi grazie al successo di Un giorno eccezionale, canzone in duetto con Ricciardi poi scelta come sigla di Domenica In, e dei brani Pe’ sempre e Nu raggio ‘e sole, cantata insieme a Gigi Finizio.

