La tragedia della Marmolada, su cui si sono fermate le ricerche causa maltempo, ha purtroppo fatto diverse vittime. Una di queste è Paolo Dani, guida alpina di 52 anni. Vediamo meglio chi era Paolo Dani.

Marmolada, morto Paolo Dani: chi era la guida alpina di 52 anni

Paolo Dani, 52 anni di Valdagno, era una guida alpina espertissima che aveva una grande passione per la montagna e per la Marmolada. Purtroppo però la valanga improvvisa sulla Marmolada non gli ha lasciato scampo e il suo è stato uno dei primi corpi ritrovati ad essere riconosciuti ufficialmente.

Per fare questa escursione sulla Marmolada, era partito dal vicentino con un gruppo di amici per una cordata domenicale ed era solito portare spesso gli escursionisti in quota, di solito fino a Punta Penia per la via normale.

Questa volta, però, è stato tradito proprio dalle sue montagne.

Marmolada, sospese le ricerche

Quattro dei 19 dispersi a seguito della valanga sulla Marmolada sono invece stati rintracciati e sono stati ritrovati salvi; tra questi anche un bambino di 9 anni, segnalato inizialmente tra i dispersi della tragedia sulla Marmolada.

All’appello mancano ancora 16 persone, molte di nazionalità italiana, ma le ricerche sono ferme a causa del maltempo e riprenderanno con i droni dopo la pioggia.