Che Tempo che Fa, Fabio Fazio lascia il programma: ecco chi al suo posto

Che Tempo che Fa, Fabio Fazio potrebbe lasciare la Rai e quindi il suo programma. La bomba è stata sganciata da TvBlog che addirittura annuncia il possibile sostituto di Fazio in Rai. Un cambio che farebbe molto scalpore.

Che Tempo che Fa, Fabio Fazio lascia il programma

Una mossa politica che aveva già preannunciato Fabio Fazio. “In Rai si stanno scoprendo tutti meloniani? Non solo in Rai. C’è la caccia al parente che si chiama Giorgia”, aveva dichiarato Fazio in un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi“. In queste ore si parla dell‘addio del conduttore alla Rai e dunque anche al programma Che Tempo che Fa. La notizia è stata lanciata da TvBlog che addirittura lancia la bomba del suo possibile sostituto.

Ecco chi al suo posto

“Il conduttore di La7, attualmente impegnato con il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera Non è l’Arena, avrebbe intavolato una trattativa con la Rai per un suo ritorno presso le frequenze dell’azienda radiotelevisiva pubblica. – si legge sul portale di tv – Di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente, ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni, una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa”.

“Massimo Giletti – fa sapere sempre TvBlog – editerebbe lo spazio della prima serata della domenica su Rai Tre, al posto di Che tempo che fa. Il contratto di Fabio Fazio con la Rai è in scadenza e si dice che gli attuali vertici di viale Mazzini non vogliano per ora procedere al rinnovo”. E poi ancora su Fazio: “Se davvero dovesse lasciare la Rai, forse stavolta si concretizzerebbe il suo passaggio a Discovery sul canale Nove, passaggio che fu ventilato anche anni fa, prima del suo approdo nella domenica sera di Rai Uno”.

LEGGI ANCHE: Jerry Calà come sta dopo l’operazione: arrivano le sue parole polemiche su Twitter