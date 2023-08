Pina Turco, chi è la moglie di Edoardo De Angelis: vita privata, carriera, film

Chi è Pina Turco, moglie di Edoardo De Angelis. Diamo uno sguardo alla vita privata e alla carriera attoriale della consorte del noto regista, con lui sul set di molti suoi progetti. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Pina Turco, moglie di Edoardo De Angelis: vita privata e carriera

Nata a Torre del Greco il 5 agosto 1984, Pina Turco ha 39 anni ed è una nota attrice italiana, conosciuta anche in quanto moglie del regista Edoardo De Angelis. Laureata in Antropologia Culturale all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, si avvicina al mondo dello spettacolo nei primi anni 2010. Ottiene un piccolo ruolo al cinema in Un altro mondo di Silvio Muccino e fa il suo esordio in tv nel primo episodio della seconda stagione di R.I.S. – Delitti Imperfetti. Comincia a farsi conoscere nel 2013, grazie al ruolo di Maddalena De Luca in Un posto al sole. In seguito Turco diventa ancor più popolare recitando in Gomorra – La serie, nel ruolo di Deborah Di Marzio, moglie di Ciro l’Immortale.

Nel corso della sua carriera Pina Turco ha recitato in film come Cha Cha Cha, La parrucchiera e La fortuna e in serie tv importanti come Non dirlo al mio capo, La compagnia del Cigno e La fuggitiva. Ha inoltre lavorato con suo marito De Angelis nel film Il vizio della speranza, nelle trasposizioni televisive delle opere di Eduardo De Filippo Natale in Casa Cupiello e Non ti pago, e nella serie La vita bugiarda degli adulti.

Vita privata: i social, il rapporto con il regista e i figli

Pina Turco ed Edoardo De Angelis sono felicemente sposati dal maggio del 2017, quando la coppia ha celebrato la propria unione a Castel Volturno. I due vivono insieme a Napoli e stanno crescendo due figli: Giorgio, nato nel 2017, e il più piccolo Massimo, nato nel 2022. È possibile seguire la carriera e la quotidianità di Pina Turco attraverso la sua pagina Instagram, che ad oggi conta oltre 14mila follower.