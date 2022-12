Viva Rai 2, Fiorello in tv: orario, quanto dura, location, sigla e cast

Viva Rai 2 torna in tv a partire dalla mattina di lunedì 5 dicembre 2022. Il programma ha avuto già un inizio ma su RaiPlay per poi sbarcare in televisione sul secondo canale della Rai. Ecco in cosa consiste e quanto dura.

Viva Rai 2, Fiorello in tv: orario e quanto dura

Rosario Fiorello ritorna in tv con il suo vecchio programma Viva Rai 2. Prima però è andato in onda su RayPlay per poi sbarcare in diretta tv.

“Ringrazio la Rai, soprattutto l’ad Carlo Fuortes e Stefano Coletta, per avermi dato la possibilità di tornare in Rai e di farlo su Rai 2″ prosegue Fiorello. “È una scelta che mi rende felice, io amo le prime volte anche si tratta di un ritorno. Nel 1992 feci il nuovo Cantagiro e oggi, dopo un lungo giro di 30 anni, approdo al mattino presto di Rai 2 con un progetto a cui tengo molto e che, come fu con Viva Radio 2 e Viva Raiplay, ha quel sapore gioioso di un nuovo inizio”.

Lo show è iniziato il 7 novembre su RaiPlay per poi giungere sulla seconda rete della Rai a partire dal 5 dicembre, alle ore 7.15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. In totale sono previste 135 puntate in una messa in onda che si protrarrà fino al mese di giugno. “L’ansia da prestazione ce l’ho da sempre – le parole di Fiorello -, certe volte è puro terrore. Iniziare la giornata con il buonumore credo sia fare servizio pubblico, questo rientra nei compiti della Rai”. Le puntate andranno in onda dalle ore 7,15 alle ore 8.

Dalle 8 alle 8,30, dopo l’appuntamento con “Viva Rai2!” con Fiorello, andrà in onda “…E VIVA IL VIDEOBOX”, un programma a caccia di “talenti”. Una rassegna di esibizioni con cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere per valorizzare il talento.

La location, sigla e cast

Insieme a Fiorello ci saranno Fabrizio Biggio, attore, sceneggiatore e conduttore televisivo; Gabriele Vagnato, giovane tiktoker da oltre 3,5 milioni di follower che ci racconterà il vox populi sui temi del giorno; A completare il cast ci saranno Ruggiero Del Vecchio, la voce del pubblico “adulto”, pensionato con la passione per il canto, la musicista Serena Ionta, che con il suo ukulele accompagnerà alcuni momenti dello spettacolo e la cantante Beatrice De Dominicis. Le musiche del programma sono curate, come sempre, dal maestro Enrico Cremonesi assieme al rapper Daniele Lazzarin, in arte Danti.

Doppia ambientazione per il programma: la prima è in via Asiago 10 – la storica sede della Rai – e il glass, uno studio dalle pareti trasparenti a ricordare quell’ambientazione spartana, in mezzo alla gente, tipica dei bar del mattino.

Alla vigilia dell’inizio del programma, Fiorevva ha annunciato sia l’ospite speciale sia la sigla: “Se ieri vi ho detto l’ospite della prima puntata, che sarà Annalisa, oggi spoilero la sigla ufficiale di Viva Rai2 scritta da Jovanotti! L’ha pensata ispirandosi al mito in assoluto Elvis Presley.

Sentite qua che buonumore, questo brano ti sveglia!”.