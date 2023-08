Edoardo De Angelis, chi è il regista di Comandante: vita privata, carriera, moglie

Chi è Edoardo De Angelis, vita privata e carriera del regista italiano. La sua ultima opera è Comandante, film d’apertura alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Edoardo De Angelis, vita privata e carriera del regista di Comandante

Nato a Napoli il 31 agosto 1978, Edoardo De Angelis ha 45 anni ed è un noto regista, sceneggiatore e produttore italiano. Cresciuto tra Portici e Caserta, la sua prima passione giovanile è stata la pallanuoto. Si avvicina al cinema all’età di 19 anni, quando comincia a girare i suoi primi cortometraggi. Nel 2006 De Angelis ottiene il diploma al Centro sperimentale di cinematografia. Il suo primo lungometraggio arriva nel 2011, con la commedia Mozzarella Stories, con la quale comincia a raccogliere consensi.

Negli anni successivi dirige il film noir Perez., un episodio della commedia a regia collettiva Vieni a vivere a Napoli, e i drammi Indivisibili e Il vizio della speranza. Nel corso della sua carriera ha collezionato molti riconoscimenti e candidature per i suoi film. Indivisibili gli è valso il Ciak d’oro per la Miglior Sceneggiatura nel 2017, oltre che due candidature ai David di Donatello e una per i Nastri d’argento come miglior regista.

De Angelis lavora anche per la televisione: ha portato sul piccolo schermo i lavori di Eduardo De Filippo con Natale in casa Cupiello, Sabato, domenica e lunedì, e Non ti pago. È inoltre il regista de La vita bugiarda degli adulti, serie tv Netflix ispirata all’omonimo romanzo di Elena Ferrante.

Comandante film d’apertura alla Mostra del Cinema di Venezia 2023

Nel 2023, Edoardo De Angelis porta il suo ultimo film, Comandante alla Mostra del Cinema di Venezia. La sua pellicola, con protagonista Pierfrancesco Favino, è stata scelta come film d’apertura della rassegna cinematografica. Il film di De Angelis sostituisce Challengers di Luca Guadagnino, la cui uscita è stata posticipata a causa dello sciopero di attori e autori ad Hollywood. De Angelis si è detto entusiasta di poter aprire la Mostra: “È per noi un grande onore per il quale ringraziamo il direttore Barbera”.

Comandante racconta la storia di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Comandante Cappellini durante la Seconda Guerra Mondiale, che salvò un gruppo di naufraghi nemici mettendo la vita di quegli uomini prima della sua sicurezza e degli ordini dei suoi superiori. “Comandante è un film che parla di forza e Salvatore Todaro ne incarna la sua forma sublime.” -ha spiegato il regista- “Combattere il nemico senza dimenticare mai la sua natura di essere umano. Pronto a sconfiggerlo ma anche a prestargli soccorso per salvarne la vita come prescritto dalla legge del mare. Perché così si è sempre fatto e sempre si farà

Vita privata di Edoardo De Angelis, moglie e figli

Edoardo De Angelis è felicemente sposato con l’attrice Pina Turco, sul set con lui in Il vizio della speranza, Natale in casa Cupiello, Non ti pago e La vita bugiarda degli adulti. I due convolano a nozze nel maggio del 2017, con una cerimonia privata a Castel Volturno. La coppia sta crescendo insieme due figli: Giorgio, nato nel 2017, e il più piccolo Massimo, nato nel 2022.