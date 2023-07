Pio e Amedeo scherzano sull’addio di Barbara D’Urso alla Mediaset: “Ci vediamo a settembre…”

Pio e Amedeo hanno ironizzato sull’addio di Barbara D’Urso alla Mediaset durate un evento a Maratea. I due comici sono intervenuti insieme ad altri attori e personaggi della tv utilizzando la storia della conduttrice napoletana.

Pio e Amedeo scherzano sull’addio di Barbara D’Urso alla Mediaset

“Ciao Barbara ci vediamo a settembre, ah no…”: così hanno ironizzato Pio e Amedeo durante il Marateale durante il quale diversi attori e comici hanno preso parte. I due comici pugliesi sono intervenuti ironizzando sull’addio di Barbara D’Urso alla Mediaset.

L’ironia dei due comici: “Ci vediamo a settembre…”

“Quando Nicola Timpone – il direttore del festival, ndr – ci ha invitati annunciandoci un premio ci sembrava davvero tanto, troppo, la prima sera c’era stato Giancarlo Giannini, poi Carlo Verdone, troppo per noi, ma quando abbiamo visto anche il nome di Barbara D’Urso, ci siamo detti ‘se premiano porci e cani va bene che ci siamo anche noi’“, hanno detto i due comici originari di Foggia, annunciando tra l’altro ad ottobre la tournée teatrale in tutta Italia, “40 date, una per ogni nostro anno”.

Poi, i due comici spiegano: “Si scherza, Barbara, ma tanto lo sanno tutti che non ci vogliamo bene, ma almeno noi lo diciamo, non siamo come quelli dello spettacolo che vanno in giro e dicono ‘Barbara sei grande’, noi ci mettiamo la faccia, potete fare anche i video” hanno detto rivolti al pubblico.

I due non si fermano e continuano: “Ma quanto è stato bello quando Pier Silvio le ha detto no?” ha incalzato Amedeo ridendo. “Noi misuriamo la grandezza di questi personaggi da come si mettono in gioco. Ad esempio – ha detto Pio – Maria De Filippi da noi si è sempre fatta mettere in mezzo, quindi la grandezza di una personalità si vede anche da questo. Io penso che la D’Urso sia intelligente e quindi salutiamo a Barbara“. E dopo un secondo, Amedeo ha detto “Falso”.