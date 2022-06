Pierluigi Biondi, chi è il sindaco uscente de L’Aquila: curriculum, vita privata, partito e liste

Pierluigi Biondi è un giornalista ma da diversi anni ha scelto di intraprendere la carriera politica in modo attivo con un ruolo da protagonista. Come sindaco uscente, si è ripresentato alle Comunali 2022 della città de L’Aquila.

Pierluigi Biondi, chi è il sindaco uscente de L’Aquila: curriculum

Pierluigi Biondi è abruzzese di origini del 1974. Nella vita professionale ha scelto la strada da giornalista ed ha ottenuto il tesserino da pubblicista nel 2005.

Nel corso della sua carriera ha iniziato nello staff di Regione Abruzzo nel 2002. In seguito, ha iniziato a collaborare con il quotidiano Nuovo Abruzzo Oggi. Poi, dal 2007 al 2008 ha collaborato con ASTRA, Agenzia di Stampa Regionale Abruzzese, mentre nel 2008, ha curato la stesura, insieme al collega giornalista Roberto Alfatti Appetiti, di “L’ABC di un ’68 postideologico”. Infine, dal 2013 è dipendente del Comune di Ocre e collabora con i Comuni di Tornimparte e Lucoli.

Da giovane, la sua attività politica è iniziata nel Fronte della Gioventù. In seguito, è stato anche eletto rappresentante degli studenti al Cda dell’Adsu e al Cnsu nella lista di Azione Universitaria-Studenti per le libertà nel collegio Abruzzo-Lazio-Umbria-Toscana. Successivamente è entrato in Alleanza Nazionale per poi scegliere il Popolo della Libertà. Nel 2004, a soli 30 anni, è stato eletto sindaco di Villa Sant’Angelo. Dal 2011 al 2016 ha scelto di seguire e tesserarsi in CasaPound.

Infine, il suo partito di riferimento è risultato essere Fratelli d’Italia.

Pierluigi Biondi: vita privata

Biondi si è sposato con Elisa Marulli, anche lei giornalista. La coppia ha avuto due figli, una femmina e un maschio: Nina Isabella e Pietro.

Partito e liste per le comunali 2022

Pierluigi Biondi è il sindaco uscente del Comune de L’Aquila me si è ripresentato tra i candidati delle Comunali 2022. Il suo partito principale rimane Fratelli d’Italia.

Si è ripresentato al secondo mandato sostenuto da una forte coalizione di centrodestra formata dalla Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia e diverse liste locali.

