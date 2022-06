Elezioni comunali L’Aquila 2022, chi sono i candidati?

Elezioni comunali L’Aquila 2022, ecco i candidati. I cittadini del capoluogo di regione abruzzese dovranno decidere tra i quattro politici in corsa sarà il nuovo primo cittadino.

Elezioni comunali L’Aquila 2022, candidati

Il 12 giugno 2022 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per votare diversi consigli comunali e per esprimersi sul referendum della Giustizia. Gli orari per votare vanno dalle ore 7 alle ore 23. I cittadini dell’Aquila sono inoltre chiamati alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino tra quattro candidati il 12 giugno.

Il capoluogo abruzzese ha più di 15mila abitanti, per cui se nessuno raggiungerà la maggioranza assoluta al primo turno, vi sarà un successivo ballottaggio tra i due politici più votati. In caso di ulteriore parità, sarà il candidato più anziano a prevalere e ad essere eletto sindaco. L’eventuale secondo turno si svolgerebbe il 26 giugno.

Chi sono i candidati

Scopriamo più nel dettaglio chi sono i quattro aspiranti alla carica di sindaco dell’Aquila.

Il centrodestra è dato in vantaggio agli ultimi sondaggi, grazie alla forte presenza nel capoluogo: