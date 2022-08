Chi è Giovanni Toti: moglie, carriera, incarichi politici, Coraggio Italia

Giovanni Toti è il governatore della regione Liguria, leader del partito di centrodestra Coraggio Italia.

Chi è Giovanni Toti

Giovanni Toti, nato il 7 settembre 1968, ha 53 anni ed è il governatore della Regione Liguria. Politico e giornalista italiano, è presidente della Liguria dall’11 giugno 2015 ed è stato poi rieletto governatore per un secondo mandato sostenuto da un’alleanza di centrodestra. Cresciuto a Marina Di Massa, risiede in una piccola frazione in provincia di La Spezia.

Ex consigliere politico ed ex europarlamentare di Forza Italia, dal 19 giugno al 1º agosto 2019 ne è stato anche coordinatore nazionale. Successivamente, a seguito differenze di idee con il suo ex partito, ha fondato Coraggio Italia spostandosi più al centro.

Carriera giornalistica

Giovanni Toti nel 1996 firmò il suo primo contratto come stagista per Mediaset, e nel 1997 esordì a Studio Aperto su Italia 1. Giornalista professionista dal 2006, diventa nel 2007 vice capo ufficio stampa di Mediaset e nel 2009 diventa codirettore di Studio Aperto.

Nel 2012 diventa direttore del tg4, segnando il suo apice della carriera a Mediaset come giornalista.

Carriera politica

Giovanni Toti è stato per anni molto vicino a Silvio Berlusconi, tanto che nel 2014 aderisce a Forza Italia in vista delle elezioni europee. Coordinatore di Forza Italia per un periodo, Giovanni Toti diventa europarlamentare nel 2014. Nel 2015, sostenuto dal centrodestra, è eletto per la prima volta governatore della regione Liguria, confermato poi con una rielezione nel 2020.

Nel luglio 2021, assieme a Luigi Brugnaro, lascia Forza Italia e fonda Coraggio Italia di cui diverrà vicepresidente vicario. Il partito è collocato al centro.

Vita privata

Giovanni Toti è sposato con Siria Magri dal 2003.