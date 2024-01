Chi sono i La Sad, tutto sul gruppo punk a Sanremo 2024: vita privata, età, canzoni

Chi sono i La Sad, gruppo pop punk al Festival di Sanremo 2024. Scopriamo qualche informazione in più sui componenti della band milanese, sul palco dell’Ariston con il brano Autodistruttivo.

Chi sono i La Sad, gruppo punk a Sanremo 2024: vita privata e carriera

La Sad è un gruppo musicale pop punk fondato a Milano nel 2020, un trio di artisti finito sulla bocca di tutti dopo l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano inedito Autodistruttivo. La band è formata dal cantante e chitarrista bresciano Theø, dal rapper pugliese Plant e dal cantante emo-punk veneto Fiks. Prima della creazione dei La Sad, Theø aveva già suonato nella band metalcore Upon This Dawning e nel duo Damina & Theø.

La band si è fatta notare negli anni grazie alle sue sonorità emo-punk e alle sue tematiche, che spesso nei loro testi parlano di depressione e problemi relazionali. “A differenza di altri, non abbiamo ascoltato solo punk o solo un genere.” -ha spiegato Plant in un’intervista concessa a Rockol.it– “Ci sono quindi tante influenze mischiate tra loro. Non è punk, è La Sad“. Nel corso dell’intervista Fiks ha ammesso i La Sad non sentono molti contatti con la tradizione musicale italiana: “Non ci ritroviamo nella musica italiana e nella musica di plastica. Ovviamente ci sono delle eccezioni anche nella musica italiana, questo è un discorso generale”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Canzoni ed album della band, quali sono quelle più note?

Il primo singolo del gruppo, Summersad, arriva nell’agosto del 2020, brano manifesto del gruppo seguito da Summersad 2, Summersad 3 e Summersad 4, creata in collaborazione con Naska nel 2023. Pochi anni dopo, nel 2022, i La Sad pubblicano il loro primo album, Sto nella Sad, lanciato verso il successo dal singolo disco d’oro Toxic. Il successo dell’album porta il gruppo a lanciarne una versione Deluxe, contenente ben sei nuovi brani inediti verso la fine del 2022. Tra i brani più amati del gruppo ricordiamo anche Niente x sempre, Sto nella Sad, Psycho Girl e Memoria, singolo pubblicato in collaborazione con i Bnkr44.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale dei componenti dei La Sad sono ancora molto limitate. Theø ha 36 anni e il suo vero nome è Matteo Botticini. Plant ne ha invece 24, è nato ad Altamura in provincia di Bari e si chiama Francesco Emanuele Clemente. Fiks di nome fa Enrico Fonte, ha 33 anni ed è originario della Riviera del Brenta. Tutti e tre hanno un profilo Instagram personale dove pubblicano aggiornamenti sulle attività della band. Quello di Theø è il più seguito con quasi 88mila follower, mentre quelli di Fiks e Plant si assestano attorno ai 50mila.