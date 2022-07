Un incendio dalle vaste proporzioni, l’ennesimo di questa estate così rovente e calda, sta devastando le campagne di Vado, frazione appenninica di Monzuno. Ecco cosa sta accadendo.

Bologna, vasto incendio nelle campagne di Vado

L’incendio, le cui cause non sono chiare, sembrerebbe essere scoppiato in un canalone boschivo su una montagna che sovrasta la frazione di Vado ed è l’ennesimo caso di incendio di vaste proporzioni sulla nostra penisola. Sul luogo nove squadre dei vigili del fuoco, con anche l’ausilio dell’elicottero, ma sono giunti a dare una mano anche i carabinieri forestali locali.

Sul posto anche il sindaco Bruno Pasquini.

Vigili del fuoco al lavoro, ma il vento non aiuta

Sul posto sono giunti prontamente i vigili del fuoco, che stanno lavorando alacremente per cercare di situazione un vento persistente che sta soffiando sul paese. Quindi le operazioni di spegnimento si annunciano piuttosto lunghe. Nessuno ad ora sarebbe stato evacuato e nell’area oltre alle abitazioni, passano importanti arterie, come l’autostrada direttissima e la ferrovia (che per il momento non risultano interessate dalle fiamme).