Bergamo, seggi bloccati: nomi sbiaditi sulle schede, interviene la Prefettura

Bergamo, nomi sbiaditi o parziali e seggi bloccati: interviene la Prefettura

Un fastidioso intoppo ha bloccato diversi seggi elettorali in provincia di Bergamo. È stop al voto in decine di sedi a Zogno, Arcene, Fara Gera d’Adda, Dalmine, Stezzano e Scanzorosciate a causa di palesi imprecisioni sulle schede elettorali.

Molte di queste, infatti, risultano sbiadite. Questo il messaggio della Prefettura di Bergamo: “È stato segnalato che alcune schede del Collegio plurinominale 1 – Collegi uninominali 1 e 2 riportano parzialmente il nome della lista Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Maffioletti. Si prega di segnalare, contattando tutti i Presidenti di seggio se tale problema si è riscontrato in codesti comuni”. Secondo le segnalazioni, su molte schede il nome della candidata risultava essere solo “Elisa”.

La Prefettura al lavoro per sostituire le schede: “Usare prima quelle nuove, le schede sbiadite restano valide”

La Prefettura è al momento al lavoro per stampare e sostituire le schede. I nuovi documenti verranno utilizzati in via prioritaria una volta consegnati ai seggi. Se non dovessero bastare, tuttavia, la Prefettura apre all’utilizzo delle schede interessate dal difetto di stampa, per velocizzare il voto: “Le schede interessate dalla cennata sbiaditura restano comunque valide”.

