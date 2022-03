Perché Federica Panicucci porta la mascherina a Mattino 5 News?

Federica Panicucci conduce Mattino 5 News con la mascherina: perché? La conduttrice ha sorpreso i telespettatori del talk show mattutino presentandosi in studio con tanto di FFP2. Che cosa è successo?

Perché Federica Panicucci conduce con la mascherina: cosa è successo

Tanta preoccupazione stamattina per gli spettatori di Mattino 5 News. La conduttrice Federica Panicucci ha presentato il programma indossando una mascherina FFP2, in pendant con il suo elegante completo lilla. Che cosa è successo? La presentatrice ha subito rassicurato il pubblico di Canale 5, spiegando di aver avuto un contatto con un positivo: “Bentrovati, mi vedete in diretta con una mascherina FFP2.

Per quale motivo? Ve lo spiego subito…Ho avuto un contatto stretto”. Non è la prima volta che un personaggio televisivo è costretto a lavorare mascherato. In passato è successo anche alla conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone e al presentatore di La vita in diretta Alberto Matano.

Federica Panicucci ha assicurato ai telespettatori di aver già fatto il tampone e di essere risultata negativa. Ciononostante, la normativa prevede che chi è entrato in contatto stretto con un positivo debba comunque indossare la mascherina, a prescindere dal test. “Pur essendo io negativa” -spiega la conduttrice- “La normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare”. Tutto a posto per il momento, quindi, per l’amata conduttrice romana.