Fiat Topolino lanciata sul mercato della mobilità elettrica: prezzo e caratteristiche

Fiat Topolino è la nuova “macchinina” elettrica lanciata dal gruppo automobilistico sul mercato. Arriva in una doppia versione con dimensioni ridotte. Pensato per un’utenza piuttosto giovane, anche perché sarà possibile guidarla all’età di 14 anni.

Fiat Topolino lanciata sul mercato della mobilità elettrica: prezzo

Lanciata sul mercato dell’elettrico la nuova Fiat Topolino con due versioni: una con tetto fisso e una con tetto apribile in tela, chiamata Dolcevita. In entrambi i casi, la carrozzeria presenta la colorazione “Verde Vita”. Entrambe le due versioni della Fiat Topolino sono proposte ad un prezzo di 9.890 euro.

“Gli stabilimenti italiani legati al brand storico di Stellantis – Melfi, Pomigliano, Mirafiori e Atessa – hanno già i loro prodotti o li avranno secondo i piani previsti”, assicura Olivier Francois, ceo del marchio Fiat. “In due anni – sottolinea Francois – abbiamo reso Fiat più profittevole e più globale che mai. Fiat è diventato il marchio Stellantis numero 1 per volumi ed è leader nei 3 principali mercati: Italia, Brasile e Turchia, in 3 Regions diverse” spiega Francois.

Le caratteristiche

“Sono due auto diverse, sono complementari. La nuova 600 è del segmento B, è più piccola, più bassa, non è un suv e non 4×4”, sottolinea il manager che aggiunge: “In Italia produrremmo più auto se se ne comprassero di più. L’Italia è l’unico paese in Europa che arretra sull’elettrico perché non ci sono incentivi sufficienti”.

Il nuovo segmento del gruppo automobilistico, lunga appena 2,53 metri, monta un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh che permette un’autonomia di 75 km. La velocità massima è di 45 km/h. Ci vogliono 4 ore per ricaricare la batteria da una presa di corrente. La Fiat Topolino è omologata come un quadriciclo leggero e quindi potrà essere guidata già a 14 anni con la patente AM. Presente anche un portapacchi posteriore, del Dolcevita Box, una fascia in tessuto all’interno della quale è possibile riporre gli oggetti personali e di specchi retrovisori con effetto cromato.