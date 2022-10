Patrizia De Blanck, chi è la Contessa ed ex concorrente del GF: malattia, patrimonio, Mussolini

Chi è Patrizia De Blanck, tutto sulla Contessa ed ex concorrente del GF Vip 5. Secondo alcune voci di corridoio, la nobildonna sarebbe pronta a rientrare nella casa nella settima edizione del reality show.

Chi è Patrizia De Blanck: carriera e vita privata della Contessa

Nata a Roma il 9 novembre 1940, Patrizia De Blanck ha 82 anni ed è meglio conosciuta al pubblico italiano come La Contessa. Tale soprannome deriva dalle sue nobili origini.

Sua madre, Lloyd Dario, infatti, è l’ultima discendente di un’importante famiglia nobile veneziana, i Ca’Dario. Patrizia De Blanck ha il suo primo approccio con l’ambiente televisivo negli anni Sessanta, quando fa il suo esordio sul piccolo schermo come valletta al Musichiere di Mario Riva. Torna in tv solo nel 2002, prima come ospite fissa al Chiambretti Night di Piero Chiambretti, poi a Domenica In nel 2003, all’epoca condotto da Paolo Bonolis. Negli anni successivi diventa si fa spazio come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso e fa diverse esperienze con i reality show, prima con Il ristorante e poi con la sesta edizione de L’Isola dei Famosi, dove arriva fino in semifinale.

La Contessa al Grande Fratello Vip 7: dalla quinta edizione al possibile ritorno nella casa

Patrizia De Blanck è stata anche una dei concorrenti più memorabili del Grande Fratello Vip 5 nel 2020, esperienza che le ha consentito di riaccendere la propria popolarità. Nonostante sia stata eliminata a soli due mesi dall’inizio del reality, la Contessa è rimasta nei cuori del pubblico che infatti non disdegnerebbe rivederla portare caos e ironia nella casa.

Gli autori del GF Vip, infatti starebbero lavorando per aggiungerla al cast della settima edizione in corso. Secondo alcune voci, tuttavia, De Blanck avrebbe posto delle condizioni assurde. La Contessa non solo pretenderebbe una camera privata con bagno, ma vorrebbe portarsi anche il suo cagnolino Alien: “Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”. La De Blanck è solo una dei possibili nuovi concorrenti del GF: si sta valutando l’entrata di personaggi come Teresa Langella e Umberto Smaila.

Vita privata: amori, malattia, patrimonio

Non si hanno notizie certe sul patrimonio di Patrizia De Blanck. La Contessa ha subito pesanti perdite attorno agli anni Duemila, ma è riuscita a sostenersi economicamente anche grazie al suo lavoro in televisione. Si presume che le sue finanze siano migliorate anche grazie ad alcune sue passate relazioni. La Contessa ha infatti avuto molte storie importanti con personalità di spicco. È stata sposata con il baronetto inglese Anthony Leigh Milner, e con il conte di Panama Giuseppe Drommi, padre di sua figlia Giada De Blanck poi scomparso nel 1999.

Si ritiene inoltre che ci siano molti amanti nel passato della nobildonna, tra cui Alberto Sordi, Paolo Califano e Onassis.

Pare che oggi la De Blanck abbia un altro compagno, anche se la sua identità non è ancora nota. Per quanto riguarda le voci sui suoi problemi di salute, nel 2018 la Contessa ha scoperto di soffrire di una particolare infezione al sacco lacrimale, la dacriocistite. Dopo una lunga lotta De Blanck è riuscita a debellare il malanno, ritrovandosi però una deformazione al viso.

Patrizia De Blanck è la nipote di Mussolini?

Altre voci di corridoio sostengono che la nobildonna sia in realtà la nipote di Benito Mussolini. Ai tempi della sua partecipazione al GF Vip 5, il giornalista Giangavino Sulas ha lanciato il suo scoop nel salotto di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso. Secondo il cronista, la De Blanck sarebbe in realtà la figlia di Asvero Gravelli il presunto figlio segreto del dittatore italiano.

La donna sarebbe poi cresciuta insieme a sua madre e al suo padre adottivo, il conte Guillermo de Blanck y Menocal, che ha riconosciuto lei e suo fratello Dario come figli legittimi.