Flavia Vento lascia la “Pupa e il Secchione”: poche “comodità” in villa?

Flavia Vento, concorrente designata per il reality show di Italia 1 la Pupa e il Secchione, ha lasciato il programma condotto da Barbara D’Urso. Il motivo, secondo i rumors, ha lasciato i fan del programma sotto choc.

Nella puntata del 29 marzo 2022 verranno spiegate tutte le ragioni della scelta e verrà presentata la concorrente che entrerà al suo posto: la showgirl Elena Morali.

Flavia Vento lascia “La pupa e il secchione”: ecco i motivi

Flavia Vento, concorrente de “La Pupa e il Secchione”, ha lasciato il programma ufficialmente (secondo quanto trapela a seguito di una telefonata in lacrime avuta con la conduttrice Barbara d’Urso). I motivo che avrebbero spinto la showgirl a prendere questa decisione sarebbero diversi, la uno di questi è che Flavia sarebbe stata delusa dal dover dormire (proprio per la sua posizione in classifica) nella peggiore stanza della villa, quella più piccola e con i letti più scomodi.

Anche la bassa posizione in classifica, inoltre, ha fatto il resto e avrebbe spinto la concorrente a lasciare. Proprio nella telefonata con Barbara D’Urso, inoltre, si è detta inadatta al contesto reality.

Flavia Vento e gli abbandoni “precoci” dei reality

Non è la prima volta però che Flavia Vento, invitata a partecipare a reality, abbandona la nave prima del previsto. Come ricorda anche in sorrisi.com (sito di Tv sorrisi e Canzoni) nel 2004, chiamata a partecipare a “La fattoria” di Daria Bignardi, lascia dopo appena sei giorni.

A L’Isola dei famosi del 2008 resiste solo 14 giorni (è il suo record in un reality) e nel 2021, richiamata per partecipare all’Isola dei Famosi, rimane solo 7 giorni. Nel 2020 è chiamata come concorrente per il Grande Fratello Vip ma dopo otto giorni si ritira.