Berlusconi, Sgarbi rivela chi può essere il suo successore: il leader di Forza Italia sta meglio

Berlusconi, Sgarbi ha parlato del possibile successore del leader di Forza Italia. Secondo il sottosegretario alla Cultura, il ricovero di Berlusconi rappresenta la fine politica sua ma l’inizio di un altro. Il nome è sorprendente.

Berlusconi, Sgarbi rivela chi può essere il suo successore

A Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha parlato di Berlusconi. “Quando ha incontrato Berlusconi l’ultima volta? Poco prima del ricovero e ho accolto la sua eredità rispetto a quello che sarà il futuro. Non ne uscirà un Berlusconi politico ma un Berlusconi uomo, lui ha una profonda antipatia per la politica, la sua categoria preferita è l’amicizia”. Come tornerà in campo il Cavaliere? “Ora comincia un passaggio storico: Berlusconi si occuperà più della famiglia che della politica. Dieci giorni fa m’ha detto che vorrebbe fare un partito Repubblicano ma ha aggiunto: ‘a 90 anni non potrò certo candidarmi io’. Questa cosa, la malattia la indica come un passaggio inevitabile, ora io credo che lui debba occuparsi di se stesso”. E chi potrebbe esser il suo erede politico? “Non c’è un erede politico ma certamente uno che ha l’intelligenza e le caratteristiche per fare una parte del genere è Matteo Renzi – ha ragionato a Rai Radio1 Vittorio Sgarbi – solo che lui sconta un’antipatia popolare, però è molto sveglio ed intelligente”.

Il leader di Forza Italia sta meglio

Il leader di Forza Italia, intanto, sembra stare meglio. Almeno secondo il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri che, al termine di una visita in ospedale, ha detto: Berlusconi “sta meglio di prima, sono ottimista”. “Mi hanno detto che sta bene”, ha precisato ancora Confalonieri, sottolineando di aver scambiato “una battuta” con Berlusconi che al momento della visita “stava riposando”.

Il Giornale, inoltre, ha riportato alcune dichiarazioni del leader di Forza Italia che, nel corso di una telefonata al direttore Augusto Minzolini, ha detto: “È dura ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su”.