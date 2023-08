Ferragosto, il meteo previsto dagli esperti: ritornano le alte temperature

Ferragosto, il meteo previsto dagli esperti vede un rialzo sicuramente delle temperature dopo il maltempo con temporali e grandine negli ultimi giorni. Ecco che tempo è stato annunciato in vista del 15 agosto 2023.

Ferragosto, il meteo previsto dagli esperti

Dopo giorni di tempo instabile e di temperature che si sono abbassate, gli esperti di ilmeteo.it fanno sapere che in vista di Ferragosto è in arrivo “l’anticiclone africano si espanderà sempre più sul bacino del Mediterraneo, supportato da masse d’aria bollenti in arrivo direttamente dal cuore del Deserto del Sahara”. Dunque, “per la giornata di Ferragosto tanto sole con punte massime di temperature che saliranno velocemente ben oltre i 35°C durante le ore pomeridiane. Favorite per questo gran caldo saranno i settori tirrenici e le zone interne della Sardegna”.

Ritornano le alte temperature

Sono previste, così, delle temperature in aumento anche se non ci saranno eccessi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano inoltre “un rinforzo dell’anticiclone per il prossimo weekend con il possibile inizio di un’ondata di caldo la prossima settimana. Per Ferragosto le previsioni parlano di tempo stabile e clima caldo con temperature anche sopra la media”.

Lo stesso secondo l’esperto Giuliacci: “A cominciare da venerdì 11, di fatti, dovrebbe ritornare il caldo intenso. Per adesso non possiamo dirlo con estrema certezza ma le tendenze portano tutte verso quella direzione. Ovviamente non si non può dire nulla su come sarà il prosieguo del mese e se a fine Agosto ci sarà la classica rottura di stagione che ci traghetterà verso l’autunno”.

