Papa Francesco contro Gisella della Madonna di Trevignano: “Le apparizioni non sempre sono vere”

Papa Francesco contro Gisella, la presunta veggente della Madonna di Trevignano. Il Pontefice ha voluto dire la sua sulle apparizioni che la donna dice di avere e sulle sue parole ai tanti fedeli che accorrono in preghiera.

Papa Francesco contro Gisella della Madonna di Trevignano

Papa Francesco ha affrontato la vicenda delle apparizioni della Madonna di Trevignano alla veggente Gisella in una intervista alla trasmissione “A sua immagine”. Le parole del Pontefice sono arrivate dopo quelle del vescovo di Civita Castellana, monsignor Marco Salvi, che ha consigliato i fedeli a non prendere parte agli incontri pubblici di Trevignano e ha chiesto ai sacerdoti del paese di evitare commenti sulle parole della presunta veggente.

Le parole del Pontefice: “Le apparizioni non sempre sono vere”

Il Pontefice nella sua intervista sulla vicenda della Madonna di Trevignano e sulla testimonianza della veggente ha parlato chiaramente. “Le apparizioni mariane? Non cercare lì, perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere, ma mai la Madonna ha attirato a sé. A me la Madonna piace vederla così, col dito verso l’alto, che indica Gesù. Quando la devozione mariana è troppo incentrata in se stessa non va bene”.

