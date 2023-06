Papa Francesco ricoverato all’ospedali Gemelli: il Pontefice sarà sottoposto a un intervento

Papa Francesco ricoverato: deve essere sottoposto a un’operazione all’ospedale Gemelli di Roma. Dopo l’udienza consueta del mercoledì a Piazza San Pietro, il Pontefice sarà trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state rese note dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Papa Francesco ricoverato all’ospedali Gemelli

Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Tuttavia, il papa prima di essere portato in ospedale, ha tenuto regolarmente l’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. “È bello che ciò accada – ha commentato Francesco – mentre stiamo riflettendo sulla passione per l’evangelizzazione, sullo zelo apostolico. Oggi, dunque, lasciamoci aiutare dalla testimonianza di santa Teresina. Lei nacque 150 anni fa, e in questo anniversario ho intenzione di dedicarle una lettera apostolica”.

Il Pontefice sarà sottoposto a un intervento

“Il Santo Padre – ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – al termine dell’udienza generale si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria – ha detto ancora Bruni – durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”.