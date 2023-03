L’8 marzo, giorno della festa della donna, andrà in onda “Il concorso”, film legato alla ricorrenza della giornata. Ma “Il concorso” racconta una storia vera?

“Il concorso” è una storia vera?

“Il concorso“, film britannico della regista Philippa Lowthorpe (che ha anche diretto “The Crown”) racconta di una storia vera? Sì. Oggetto del racconto è il concorso di bellezza più importante a livello globale: Miss Mondo. Il film però, più che raccontare una gara tra reginette di bellezza, parla di una pietra miliare della storia del femminismo ossia l’edizione del 1970, che passò alla storia sia per le proteste del Movimento di liberazione delle donne, sia per la vittoria della prima donna di colore.

Chi è Jennifer Josephine Hosten

Jennifer Josephine Hosten, proprio nel 1970 come racconta il film, è stata la prima donna nera e l’unica grenadina ad aver conquistato il titolo di Miss Mondo. Oggi ha 75 anni e ha partecipato al popolare concorso quando ne aveva 22 e la sua storia è stata raccontata nel film “Misbehaviour” (in italiano “Il concorso), in onda in occasione della giornata internazionale della donna su Rai 1. Il film è ispirato a fatti realmente accaduti durante Miss Mondo 1970.