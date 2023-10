Ligabue tour 2023: tutte le date

È già partito il nuovo tour che toccherà palazzetti e stadi italiani. Già i primi appuntamenti sono stati un successo e il tour si concluderà l’1 dicembre. Le serate avranno una scaletta diversa ogni sera. Ecco cosa c’è da sapere sul tour di Ligabue 2023.

Sabato, 14 ottobre 2023 – Torino – Pala Alpitour

– Pala Alpitour Domenica, 15 ottobre 2023 – Torino – Pala Alpitour

– Pala Alpitour Martedì, 17 ottobre 2023 – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum Venerdì, 20 ottobre 2023 – Casalecchio di Reno (Bologna) – Unipol Arena

– Unipol Arena Martedì, 24 ottobre 2023 – Brescia – Brixia Forum

– Brixia Forum Venerdì, 27 ottobre 2023 – Padova – Arena Fiere

– Arena Fiere Sabato, 28 ottobre 2023 – Padova – Arena Fiere

– Arena Fiere Lunedì, 30 ottobre 2023 – Rimini – Stadium

– Stadium Venerdì, 3 novembre 2023 – Ancona – Pala Prometeo

– Pala Prometeo Sabato, 4 novembre 2023 – Ancona – Pala Prometeo

– Pala Prometeo Lunedì, 6 novembre 2023 – Perugia – PalaBarton

– PalaBarton Martedì, 7 novembre 2023 – Perugia – PalaBarton

– PalaBarton Venerdì, 10 novembre 2023 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum Assago

– Mediolanum Forum Assago Sabato, 11 novembre 2023 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum Assago

– Mediolanum Forum Assago Lunedì, 13 novembre 2023 – Genova – Stadium

– Stadium Martedì, 14 novembre 2023 – Genova – Stadium

– Stadium Giovedì, 16 novembre 2023 – Livorno – Modigliani Forum

– Modigliani Forum Sabato, 18 novembre 2023 – Roma – Palazzo Dello Sport

– Palazzo Dello Sport Domenica, 19 novembre 2023 – Roma – Palazzo Dello Sport

– Palazzo Dello Sport Martedì, 21 novembre 2023 – Eboli (Salerno) – Palasele

– Palasele Mercoledì, 22 novembre 2023 – Eboli (Salerno) – Palasele

– Palasele Venerdì, 24 novembre 2023 – Bari – PalaFlorio

– PalaFlorio Sabato, 25 novembre 2023 – Bari – PalaFlorio

– PalaFlorio Lunedì, 27 novembre 2023 – Reggio Calabria – PalaCalafiore

– PalaCalafiore Martedì, 28 novembre 2023 – Reggio Calabria – PalaCalafiore

– PalaCalafiore Giovedì, 30 novembre 2023 – Messina – Pala Rescifina

– Pala Rescifina Venerdì, 1 dicembre 2023 – Messina – Pala Rescifina

Una scaletta diversa in ogni serata

Il cantante Luciano Ligabue ha fatto sapere che proverà a fare una scaletta diversa per ogni serata del tour spiegando così quella che è la sua scaletta.”Mi piace l’idea che la gente che viene a sentirci si lasci sorprendere – spiega – Questa cosa che sai già tutto prima ancora di arrivare a un concerto ha un po’ rotto… Certo, non posso stravolgere del tutto la scaletta, ma abbiamo una quarantina di pezzi pronti, e ogni sera ci saranno piccoli cambiamenti. Voglio far girare tutti i pezzi del nuovo album Dedicato a noi. Nella prima data a Verona c’erano sei brani nuovi e di solito non si fa, ma le canzoni vanno aiutate. Quella che preferisco? ‘La metà della mela’, dedicata a mia moglie. Non necessariamente la più bella, ma quella che mi emoziona di più. Non so come, ma vorrei sorreggere questo album un po’ più a lungo”.