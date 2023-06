Claudio Lippi contro Fazio e i gay: “In Rai basta propaganda”. La Tv prende le distanze

Claudio Lippi ha sparato a zero contro Fabio Fazio dopo il suo addio alla Rai. Poi, il conduttore si dice pronto per tornare in tv ma le sue frasi non sono passate inosservate con la Rai che ha preso le distanze.

Claudio Lippi contro Fazio e i gay: “In Rai basta propaganda”

Claudio Lippi ha pensato bene di uscirsene con delle frasi infelici contro qualche suo collega ma non solo: “Basta con la propaganda dei Fazio e delle Annunziata, con la ‘kultura’ con la k. È ora che la Rai entri nelle case degli italiani dicendo ‘buonasera’, col sorriso”. Poi Lippi si dice pronto per il suo ritorno proprio alla Rai. “Ma finché non firmo il contratto non ci credo”, dice lui. Che però confida: “Sto lavorando a due programmi, non vedo l’ora”.

Le accuse non sono finite: “Fazio e Littizzetto? Se ne sono andati loro. Fazio ha raccontato bugie, dicendo che la pubblicità faceva incassare il triplo di quanto costava il programma. Ma se costava 450 mila euro a puntata, incassava 1 milione e 200 mila di pubblicità? Ma dai…”. Per Lippi “è stato un farabutto Fazio: lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery. Ma sa che c’è? Basta pigiare il nove sul telecomando per vederli ancora, qual è il problema?”.

Infine, una battuta anche sulla politica: “Meloni, Salvini e Berlusconi hanno idee molto diverse, ma è importante che trovino dei punti comuni. Giorgia? La conosco. È una donna che studia, molto convinta delle proprie idee. Generosa: ha rinunciato prima alla sua gioventù e ora alla famiglia per fare quello in cui crede. Anche il compagno è una brava persona”.

La Tv prende le distanze

A seguito delle parole del conduttore la Rai ha voluto prendere le distanze. “Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”.

