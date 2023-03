Belen sostituita da Claudio Santamaria a Le Iene: cos’è successo alla showgirl argentina

Belen sostituita da Claudio Santamaria: dopo l’uscita di scena di Teo Mammuccari, ha fatto rumore l’assenza della showgirl argentina come conduttrice nell’ultima puntata de Le Iene. A spiegare la sua assenza è stato lo stesso attore ad inizio della serata. Ecco cosa ha detto l’attore ad inizio puntata.

Belen sostituita da Claudio Santamaria a Le Iene

Claudio Santamaria ha preso il posto di Belen come conduttore nell’ultima puntata de Le Iene. Con l’attore sono stati confermati i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti della puntata: il cantante Ermal Meta, la band de I cugini di Campagna e la scrittrice Chiara Gamberale. Dopo l’uscita di scena di Teo Mammuccari, l’assenza anche di Belen ha creato qualche imbarazzo ma soprattutto si è subito chiesto cosa fosse successo alla showgirl argentina.

Cos’è successo alla showgirl argentina

A spiegare il motivo dell’assenza di Belen è stato lo stesso attore nei panni di conduttore ad inizio puntata. “Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”.

