Emilia Romagna, Gianni Morandi dedica un lungo post alla sua Regione e chiama a raccolta gli altri artisti

Emilia Romagna, Gianni Morandi ha dedicato parole ed immagini per la sua terra sui social. Inoltre, l’artista ha chiamato a raccolta gli altri vip per poter dare in qualche modo un contributo per le zone in difficoltà colpite dal maltempo.

In Emilia Romagna continua ad abbattersi il maltempo e così aumentano gli sfollati con tanti danni alle abitazioni. Per questo motivo è partita già una raccolta fondi ufficiale della Regione. Intanto, si muovono anche i vip come Gianni Morandi che ha voluto in primis dedicare un post sui social alla sua terra. “L’ Emilia Romagna è quel pezzo di terra voluto da Dio per permettere agli uomini di costruire la Ferrari. Gli Emiliani-Romagnoli sono così. Devono fare una macchina? Loro ti fanno una Ferrari, una Maserati e una Lamborghini. Devono fare una moto? Loro costruiscono una Ducati. Devono fare un formaggio? Loro si inventano il Parmigiano Reggiano. Devono fare due spaghetti? Loro mettono in piedi la Barilla. Devono farti un caffè? Loro ti fanno la Saeco. Devono trovare qualcuno che scriva canzonette? Loro ti fanno nascere gente come Dalla, Morandi, Vasco, Liga, Zucchero, Laura Pausini, Cremonini e tanti altri…Devono farti una siringa? Loro ti tirano su un’azienda biomedicale. Devono fare 4 piastrelle? Loro se ne escono con delle maioliche. Sono come i giapponesi, non si fermano, non si stancano, e se devono fare una cosa, a loro piace farla bene e bella, ed utile a tutti.. Ci saranno pietre da raccogliere dopo un terremoto? Loro alla fine faranno cattedrali.”

Chiamata a raccolta per gli altri artisti

L’artista bolognese, durante una diretta sempre sui social, ha chiamato a raccolta anche gli altri vip per aiutare l’Emilia Romagna. “Si stanno muovendo molti artisti e organizzatori con l’obiettivo di dare un contributo: ho sentito già diverse adesioni da parte di chi si è fin da subito dichiarato disponibile. Certo, bisognerà pensare allo spazio per mettere in piedi l’iniziativa: qualcuno addirittura pensava a Campovolo, o comunque un altro posto simile. A ogni modo, qui tutti parlano della nostra terra, l’Emilia-Romagna e da come ho potuto vedere, sono tanti i giovani e non solo che si sono già messi al lavoro”.

