Creasin Carbo e Calle Modine, chi sono le figlie di Ronn Moss

Chi sono le figlie di Ronn Moss, tutto su Creasin Carbo e Calle Modine

Il celebre attore americano Ronn Moss, amato in Italia soprattutto per aver prestato il suo volto all’affascinante Ridge di Beautiful, ha avuto molti amori nel corso della sua vita. Si è sposato due volte, la prima con la scrittrice Shari Shattuck, sua moglie dal 1990 al 2002, e la seconda con la sua attuale compagna, Devin DeVasquez, al suo fianco dal 2009. Durante la sua relazione con Shattuck ha avuto due figlie, Creasin Carbo Moss, nata nel 1994, e Calle Modine Moss, nata nel 1998. Cosa sappiamo sul loro conto?

Studi, vita privata e carriera delle figlie dell’ex star di Beautiful

A differenza del loro padre Creasin Carbo e Calle Modine tendono a tenersi lontane dai riflettori, per cui non vi sono molte informazioni sul loro conto. La più grande, Creasin, ha 29 anni e non ha mai voluto seguire le orme del padre, preferendo inseguire una sua passione piuttosto che lanciarsi nella recitazione. La giovane donna è infatti un’esperta di floricultura e lavora nel settore come consulente. Ha un profilo Instagram dedicato a questa sua passione dove condivide col pubblico foto di piante da lei curate. Vi sono ancora meno informazioni pubbliche sulla secondogenita di Ronn Moss, Calle Modine, oggi 25enne. Anche lei, come la sua sorella maggiore, non ha provato a diventare un’attrice ed appare di rado ad eventi mondani. È stata spesso fotografata in compagnia del padre e di sua sorella.