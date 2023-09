Stefano De Martino, chi è la nuova fidanzata Martina Trivelli

Martina Trivelli è la nuova fidanzata di Stefano De Martino, ballerino e conduttore. I due sono stati visti la prima volta insieme quando hanno trascorso una cena romantica da soli per poi proseguire la notte insieme. Le immagini in esclusiva erano state pubblicate dal settimanale Chi.

Martina Trivelli, chi è la nuova fidanzata di Stefano De Martino

Martina Trivelli, ha 26 anni ed è originaria di Pescara. Il suo nome è apparso sul web perché pare possa essere la nuova fidanzata di Stefano De Martino. Nella vita professionale lavora nella divisione commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist. Non è un personaggio televisivo ma su Instagram conta più di 11mila follower. Secondo alcune indiscrezioni lei avrebbe già frequentato un uomo dello spettacolo ma si ignora per il momento il suo nome.

La coppia insieme a cena

I due sono stati beccati insieme durante una cena romantica. Le foto esclusive dei due sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale “Chi” che ha così reso nota la nuova relazione tra il conduttore e la 26enne. Dopo al cena i due si sono trasferiti a casa di lui per continuare ancora di più in intimità il resto della notte insieme. Dunque, De Martino sembra aver voltato pagina e lasciato alle spalle la storia turbolenta con Belen Rodriguez.

