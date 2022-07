Nuovo incidente sul lavoro a Pavia. Un operaio 60enne è morto schiacciato da un camion mentre stava partecipando alle operazioni di taglio degli alberi, in un terreno privato della frazione Tornello di Mezzanino (in Oltrepò Pavese). L’incidente è avvenuto il 14 luglio questa mattina poco prima delle 10.

Pavia, nuovo incidente sul lavoro: muore operaio

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate.

Nonostante infatti il pronto arrivo dei soccorsi, infatti, a per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire come il mezzo abbia investito l’operaio provocandone il decesso.

Si tratta di un nuovo incidente sul lavoro.

Leggi anche: Incidente a Grosseto: quattro morti e sei feriti