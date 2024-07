Morgan, enigmatico post nella notte: “Se fossi il mostro vi piacerei”

“Oggi piacciono i mostri, se il mostro fossi io vi piacerei“. Così Marco Castoldi, in arte Morgan ha rotto il silenzio questa notte sui social con parole che sembrano alludere alla vicenda giudizaria che lo vede protagonista. E che lo ha travolto nella giornata di ieri, quando con un articolo sul Fatto di Selvaggia Lucarelli sono divenute pubbliche alcune sue condotte risalenti al 2020 nei confronto della sua ex Angelica Schiatti e del suo attuale compagno, il cantautore Calcutta.

Il criptico messaggio sui social: “Gli angeli stiano con me”

Questo il messaggio di Morgan: “Bestie violenti e misantropi untori e boia stiano dalla parte di starfuckers e mafiosi, Esseri umani, persone civili , non violenti, persone dotate di anima, stiano con me. Nessuna guerra ai mostri però, mi raccomando. I mostri hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla. Oggi piacciono i mostri se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perchè gli angeli non piacciono ai mostri. Gli angeli stiano con me la poesia la musica la gentilezza la parola la comprensione la pazienza l’impegno la lealtà la meraviglia. I mostri stiano con loro, la bramosia la distruzione l’odio la vendetta la mutilazione la menzogna il tradimento il ricatto. A voi la scelta”.

Il processo per stalking nei confronti di Morgan

Parole di tenore decisamente diverso rispetto alla violenza ed alla misoginia che trasuda dai Whatsapp che Morgan inviò ad Angelica Schiatti e a Calcutta. E che stanno già costando caro a Morgan, con l’interruzione dei rapporti con Warner ed il congelamento del programma che avrebbe dovuto condurre su Rai Tre.