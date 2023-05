Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci: vita privata, lavoro, figli

Chi è Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del famoso cantante napoletano. Che lavoro fa? Come si sono conosciuti? Chi sono i loro figli?

Chi è Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci: vita privata, lavoro

L’amato cantante napoletano Sal Da Vinci è felicemente sposato dal 1992 con Paola Pugliese. A differenza di suo marito, Paola è ben lontana dal mondo dello spettacolo ma lo conosce da ben prima del suo successo. Sal e sua moglie, infatti si conoscono da quando erano adolescenti, come spiega lui stesso in un’intervista concessa a Vieni da me: “Le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo. Feci amicizia col padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragostine, ma fu un disastro con i suoi polipetti! Alla fine, poi, lei cedette”.

È l’inizio di una storia d’amore solidissima ancora oggi, dopo oltre trent’anni l’uno al fianco dell’altra: “Siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Lei mi ha dato la forza per farcela”. Non si sa molto circa la carriera di Paola Pugliese, che tende a tenersi lontana dai riflettori. È comunque possibile seguirla nella sua quotidianità grazie al suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 6mila follower ed è pieno di scatti insieme al suo amato marito.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

View this post on Instagram A post shared by Paola Pugliese (@paola_pugliese07)

Vita privata: chi sono i loro figli?

Dall’amore di Sal e Paola sono nati due figli oggi grandi, Francesco ed Annachiara Sorrentino. Il primo, nato nel 1993, sta provando a seguire le orme del padre e a farsi strada nel mondo della musica. Nel 2019, infatti, Francesco ha partecipato al talent show The Voice of Italy, dove un sorpreso Gigi D’Alessio lo riconosce: “Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Suo papà si chiama Sal Da Vinci, un mio grandissimo amico”. Prende parte al programma entrando nella squadra del coach Gué Pequeno, arrivando in semifinale. Ha inoltre recitato per la serie Gomorra, per la quale ha scritto anche un paio di brani musicali. Annachiara è nata invece nel 1998 e insegue una carriera nel mondo della moda. Il suo profilo Instagram conta quasi 56mila follower.