Luca Salatino e Soraia, è crisi? La scelta del tronista di Uomini e Donne è arrivata da poco e già sono state diffuse voci a riguardo. Ma qual è la verità? Luca Salatino e Soraia sono davvero in crisi?

Luca Salatino e Soraia in crisi? Tutta la verità

Tra Luca Salatino e Soraia è tempo di godersi la loro storia d’amore e i fan sono già curiosi di vedere come si evolverà il loro rapporto fuori da Uomini e Donne.

Quel che è certo è che le voci di crisi erano…solo uno scherzo! Sui social, infatti, è andata in scena una gag della ragazza che diceva: “Buonasera a tutti, volevo annunciarvi che io e Luca ci siamo lasc…” ma la ragazza non ha fatto in tempo a finire la frase già è stata baciata da Luca Salatino: “e statte zitta! Amò, me sei mancata, amò!”. Sempre sui social l’ormai ex corteggiatrice ha mostrato il mazzo di fiori che le ha regalato Luca e alcuni momenti del loro risveglio questa mattina.

Attualmente, quindi, la loro storia parrebbe andare a gonfie vele.

La scelta di Luca Salatino

La scelta del tronista Luca Salatino martedì 31 maggio, è andata in onda la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il tronista ha scelto Soraia Allam Ceruti con queste parole “abbiamo iniziato il percorso tra risate e imbarazzo e, fino ad un certo punto, è stato un continuo crescendo. Poi qualcosa è cambiato.. Sentirti lontana mi ha fatto capire quanto mi mancava sentirti vicina, quanto mi mancavano gli abbracci e i baci.

Vorrei che ci fossero tanti tramonti insieme”. Soraia, naturalmente, ha detto sì e i due sono andati via insieme.

