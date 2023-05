Francesco e Annachiara, chi sono i figli di Sal Da Vinci: vita privata, lavoro, social

Chi sono i figli di Sal Da Vinci, Francesco e Annachiara Sorrentino? Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del noto cantante napoletano. Che lavoro fanno? Dove trovarli sui social? Cosa sappiamo di loro?

Francesco e Annachiara, chi sono i figli di Sal Da Vinci

C’è sempre molta curiosità attorno alla vita privata e sentimentale dei propri cantanti preferiti. Non fa eccezione il pubblico di Sal Da Vinci, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, senz’altro curioso di saperne di più circa la famiglia e gli affetti del cantante napoletano. Sposato dal 1992 con Paola Pugliese, la coppia ha avuto due figli, oggi grandi: Francesco e Annachiara Sorrentino. Cosa sappiamo di loro?

Chi è Francesco Da Vinci: vita privata, lavoro, social, The Voice 2019

Francesco Sorrentino, meglio noto con il nome d’arte Francesco Da Vinci, è nato nel 1993 ed è sicuramente un nome noto agli appassionati di talent show. Giovane cantante, sta provando a farsi strada nel mondo della musica come suo padre. “Sono contento che mio figlio abbia seguito le mie orme.” -ha spiegato Sal Da Vinci- “Avere un figlio è un successo della vita, quando sei giovane corri, non riesce a vivere le sfumature, quando passano gli anni e i figli si sono fatti grandi, avere un nipote penso sia uno dei regali più belli della vita”. Nel 2019 Francesco ha partecipato al talent show The Voice of Italy, dove un sorpreso Gigi D’Alessio lo riconosce: “Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Suo papà si chiama Sal Da Vinci, un mio grandissimo amico”. Prende parte al programma entrando nella squadra del coach Gué Pequeno, arrivando in semifinale.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

In passato ha inoltre recitato in Gomorra nella quarta stagione, serie per la quale ha scritto anche due brani della sua colonna sonora: Sul io e Nun passa maje. Il suo ultimo brano risale al marzo del 2023, quando pubblica il singolo Si te ne vaje insieme al rapper O’ Tsunami, con il nome di davinci. È sposato da diversi anni ed è il padre di due bambine.

Chi è Annachiara Sorrentino: vita privata, social

Annachiara Sorrentino, nata nel 1998, insegue una carriera nel mondo della moda e ha un vasto seguito sul suo profilo Instagram, che conta quasi 56mila iscritti. Proprio per la sua forte presenza online, la giovane in passato è finita nel mirino di alcuni malintenzionati che le hanno hackerato il profilo, arrivando persino a chiederle un riscatto. Sal Da Vinci denunciò l’episodio pubblicamente sui propri social, avvisando il pubblico della figlia della situazione. Per quanto riguarda la vita privata, Annachiara è sposata con Salvatore Santoro, calciatore di serie C classe 1999 nelle fila del Monterosi. La coppia ha annunciato negli scorsi mesi di aspettare il proprio primo figlio insieme.