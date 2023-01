L’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku è infortunato, alle prese con un’infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro

Inter, Romelu Lukaku è infortunato: nuovo stop per l’attaccante

Romelu Lukaku costretto a fermarsi di nuovo per infortunio. Ancora uno stop, l’ennesimo, per l’attaccante, che vede questa stagione non particolarmente fortunata. Dopo la partita contro il Monza infatti, terminata per l’Inter sul punteggio di 2-2, l’attaccante dell’Inter ha accusato un’infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro ed è quindi stato costretto a fermarsi di nuovo (tanto che nella partita contro il Parma, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, non sarà della partita).

Svolgerà dunque qualche giorno di lavoro individuale e poi verrà valutato per la partita di sabato contro il Verona. Quel che è certo, è che Lukaku salterà la gara di domani, martedì 10 gennaio, e l’obiettivo è cercare di recuperarlo per la partita di Supercoppa contro il Milan.

Un anno tra stop and go

Questa stagione, per Lukaku, non è particolarmente benevola dal punto di vista fisico. L’attaccante belga, infatti, ha collezionato con la squadra neroazzurra soltanto sette presenze (sei in campionato, una in Champions League) in stagione, e questa sua condizione fisica precaria pone degli interrogativi anche sul suo futuro all’Inter.

L’attaccante, come ha ripetuto in diverse occasioni, vorrebbe restare a Milano ma tutto è possibile.