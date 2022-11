Blockbuster, su Netflix la nuova serie dal 3/11: trama, cast, quante puntate

Blockbuster è una nuova serie tv su Netflix. Disponibile dal 3 novembre, è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick in tutto il mondo. Ecco trama e cast della tanto attesa serie tv.

Blockbuster è una nuova serie tv, dal 3 dicembre disponibile su Netflix, che fa fare un nostalgico passo nel passato a chi negli anni Novanta ha vissuto l’era “Blockbuster”. Una serie tv che, in maniera un po’ nostalgica e vintage, fa ripercorrere ai telespettatori quella che è stata l’era Blockbuster, dove il noleggio dei film nei negozi sparsi in tutte le città era una tradizione per molti.

La serie tv, come dice la trama ufficiale diffusa da Netflix, parla di “un manager diligente alle prese con la concorrenza e i propri sentimenti complessi lotta per tenere aperto l’ultimo Blockbuster rimasto e rendere felice il suo staff”. Ma come contestualizzare questa frase di preciso? La serie tv è ambientata a Bend, in Oregon, dove ancora resiste l’unico Blockbuster aperto in tutto il mondo. Timmy Yoon è il titolare del negozio, che vede attorno a sé crollare tutti gli altri negozi come il suo, finché non resta l’unico a non chiudere.

È attorno a questo che si sviluppa l’intero concept della serie e ai tentativi di Timmy Yoon di sopravvivere senza fare la fine degli altri negozi.

Quante puntate

Netflix ha previsto 10 episodi complessivi della serie tv.

Attori e cast

Per quanto riguarda gli attori, recitano in questa serie tv Randall Park e Melissa Fumero, che interpretano rispettivamente Timmy Yoon ed Eliza Walker. Completano il cast Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, J.

B. Smoove, Kamaia Fairburn, Ashley Alexander e Robyn Bradley.

