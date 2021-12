Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: le previsioni

Ecco le previsioni dell’Oroscopo 2022 per l’anno nuovo di Paolo Fox e per i nati sotto il segno del Sagittario. L’astrologo televisivo più famoso d’Italia ha pubblicato un nuovo libro con le previsioni 2022 per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario

Chi è nato tra il 23 novembre e il 21 dicembre è nato sotto il segno del Sagittario, che avranno in primavera, almeno secondo Paolo Fox, il periodo più felice dell’anno.

Oroscopo Sagittario 2022: lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per i nati sotto il segno del Sagittario, ci saranno importanti cambiamenti specie durante la primavera. Ci saranno importanti cambiamenti, soprattutto intorno al mese di maggio 2022, che toccheranno principalmente l’ambito lavorativo e professionale perchè Giove tornerà favorevole al segno. Le decisioni lavorative che potrete prendere potranno dare un taglio netto con il passato.

Oroscopo Sagittario 2022: amore

Per quanto riguarda la sfera affettiva, in particolare, l’oroscopo di Paolo Fox sarà particolare anche per quanto riguarda la sfera affettiva; in questo anno che verrà, il 2022, servirà prendere in mano la situazione con il partner (se siete in coppia) oppure arrivare ad una decisione. Sarete messi a davanti a scelte importanti, che però potranno risultare importanti.