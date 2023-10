Reazione a Catena – Tutti giocano: chi sono i vip e gli ospiti nella puntata del 7 ottobre

Reazione a Catena – Tutti giocano arriva in prima serata su Rai 1 con la seconda puntata speciale. Nuovi concorrenti vip con le proprie famiglie per raggiungere l’obiettivo benefico del programma.

Reazione a Catena – Tutti giocano

“Tutti giocano a Reazione a Catena” va in onda in prima serata alle 21.25 su Rai 1 e Rai Italia per due puntate speciali. Dopo la prima del 30 settembre, sabato 7 ottobre arriva la seconda serata con alla conduzione sempre Marco Liorni che si trova al timone di un gioco preserale di Rai 1 che “diverte e rinfresca la mente”. Serate speciale con scopo benefico che vedranno i vip e le loro famiglie giocare e divertirsi con la lingua italiana.

La Rai ha fatto sapere che “oltre alle prove già conosciute, ci saranno nuovi momenti di gioco pensati per l’occasione come, ad esempio “La Mischia Zip”, nei quali come sempre al centro di tutto ci saranno le parole, con le loro mille sfumature di significato e le molteplici associazioni che le possono “incatenare”. Anche i giochi di “Reazione a Catena” che il pubblico già apprezza ogni giorno saranno rivestiti per l’occasione, con l’intervento diretto di ospiti speciali e di artisti di nome che canteranno in studio i loro successi”.

Chi sono i vip e gli ospiti nella puntata del 7 ottobre

Tra le squadre “vip” dello speciale in onda sabato 7 ottobre ci sono quella di Adriano Panatta con la moglie Anna e il fratello Claudio; quella di Simona Izzo con le sorelle Rossella e Fiamma; quella degli attori de” Il Paradiso delle Signore”, Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Pietro Genuardi e poi quella di Valeria Marini con la madre Gianna e il fratello Fabio.

L’ospite musicale sarà Alex Britti e per sorridere, ci saranno le incursioni comiche di Francesca Manzini.