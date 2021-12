Sciopero dei trasporti a Milano: contro l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro

Sciopero dei trasporti a Milano: venerdì 3 dicembre, è previsto uno sciopero dei trasporti che riguarderà sia metro, bus e tram che i treni di Trenord. La protesta è contro l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.

Sciopero dei trasporti a Milano e in Lombardia

Venerdì 3 dicembre 2021 è in programma a Milano e in Lombardia uno sciopero dei trasporti. Una protesta che partirà da Milano ma coinvolgerà tutta la regione Lombardia.

L’agitazione, proclamata delle organizzazioni sindacali Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri per protestare contro l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, a Milano durerà quattro ore, dalle 18 alle 22: sono a rischio autobus, tram e corse della metropolitana. In tutta la Lombardia inoltre dalle 9.01 alle 17 saranno a rischio, sempre per lo sciopero, tutti i treni regionali Trenord, quelli suburbani (del passante ferroviario), i treni a lunga percorrenza e il Malpensa express.

Orai dello sciopero e fasce garantite

Lo sciopero dei mezzi di trasporto non riguarderà le fasce di garanzia del mattino né quella del primo pomeriggio. Anche le corse degli autobus gestiti dalla società Autoguidovie, che gestisce i collegamenti tra il capoluogo meneghino l’hinterland e le altre province, sono interessate. Anche in questo caso lo sciopero riguarderà la fascia tra le 18 e le 22. Lo sciopero riguarderà le linee: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433.

Per quanto riguarda il servizio Trenord, lo sciopero riguarderà le linee dalle 9.01 alle 17. Non sono interessate dall’agitazione le fasce di garanzie e sono garantiti tutti i treni in partenza entro le 9.01 e che arrivano a destinazione entro le 10. In caso di cancellazione dei treni per i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, ci saranno degli autobus sostitutivi. Sono previsti collegamenti diretti tra Milano Cadorna e l’aeroporto di Milano Malpensa e bus tra Stabio e l’aeroporto di Malpensa.

Motivazioni dello sciopero e gli orari duranti i quali non saranno garantite le corse sono pubblicate sul sito atm.