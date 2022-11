Torino, bimbo di 18 mesi cade dal balcone: è grave

A Torino un bimbo cade dal balcone ed è grave. Il fatto è accaduto nel quartiere Barriera di Milano e il bimbo ha soli 18 mesi; parrebbe essere precipitato da un balcone di un appartamento all’incrocio tra corso Giulio Cesare e via Gottardo a Torino.

Nuova tragedia a Torino, che potrebbe rivelarsi peggiore di quella che già è. Un piccolo di 18 mesi, infatti, è caduto da un balcone di un appartamento di corso Giulio Cesare ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita in codice rosso.

Il fatto è accaduto nel quartiere Barriera di Milano e la polizia sta indagando per far luce su quanto accaduto.

