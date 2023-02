Inter, Simone Inzaghi: “Champions? Possiamo puntare a vincerla”

A poche ore dalla partita in Champions League tra Inter e Porto, Simone Inzaghi torna a parlare di un obiettivo per la sua squadra: vincere la Champions League.

Nel corso della conferenza stampa prima della partita tra Inter e Porto , Simone Inzaghi ha risposto in maniera netta ad una domanda di un giornalista ai microfoni di Amazon Prime, replicando che “ l’Inter può pensare di vincere la Champions League, ma ci vuole sempre un percorso. La scorsa stagione abbiamo fatto grandissime partite contro le finaliste, Real Madrid e Liverpool. Quest’anno abbiamo giocato contro Bayern e Barcellona, partite che alzano il tuo livello. Quindi è un sì… ”. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Amazon Prime, non si nasconde a poche ore dal fischio d’inizio dell’andata degli ottavi di finale, alle 21 a San Siro contro il Porto .

Simone inzaghi, intanto, è alle prese con laneroazzurra da mettere in campo contro il Porto. Pare, però, che alla fine saràa fare coppia davanti con: “Per scegliere la formazione prendo in esame tutto, dalle ultime partite all’avversario che si incontra. Ma è il compito dell’allenatore prendere delle decisioni e io le prenderò sempre per il bene dell’Inter”. In caso di ammonizione, però, l’argentino non ci sarà nella sfida di ritorno in programma il 14 marzo.