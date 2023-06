Arena di Verona – Cento anni in una notte: anticipazioni, ospiti e diretta televisiva dell’evento

Arena di Verona - Cento anni in una notte è la serata evento che arriva in prima serata in tv e streaming con tante sorprese.

Arena di Verona – Cento anni in una notte è la serata evento che arriva in prima serata in tv e in streaming per onorare la grande opera dell’Aida di Giuseppe Verdi. Si tratta dell’impegno di Rai Cultura per l’inaugurazione del Festival Lirico dell’Arena di Verona, che quest’anno giunge alla propria centesima edizione.

Arena di Verona – Cento anni in una notte: anticipazioni e ospiti

“Arena di Verona – Cento anni in una notte“ arriva venerdì 16 giugno 2023 con quattro ore di spettacolo musicale dedicato alla grande opera dell’Aida di Giuseppe Verdi. Nelle vesti dell’eroina verdiana la star per eccellenza della lirica internazionale, il soprano russo Anna Netrebko. Inoltre, come protagonisti ci saranno il direttore musicale Marco Armiliato, il Coro e l’Orchestra dell’Arena di Verona, il regista Stefano Poda e un cast di cantanti straordinari. La conduzione dell’evento è affidata a Milly Carlucci con la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti.

Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura ha sottolineato: “Fascino, emozione e magia: un viaggio nella grande musica. La proposta di un grande spettacolo, il capolavoro di Giuseppe Verdi, un grande omaggio al prodotto italiano più conosciuto al mondo. Un regalo al pubblico italiano. L’impegno del Servizio pubblico a favore della cultura“.

La diretta televisiva e streaming dell’evento

Lo spettacolo, con la regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo, sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501, dove potrà essere visto per 7 giorni dopo la prima. Ovviamente l’evento potrà essere seguito in streaming anche RaiPlay.