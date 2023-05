Allerta meteo venerdì 26 maggio: temporali e piogge su diverse regioni. Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata per la giornata di venerdì 26 maggio. Continua il maltempo ad abbattersi su alcune regioni da Nord a Sud. La Protezione Civile ha diramato il bollettino di criticità in base alle zone più a rischio.

Allerta meteo venerdì 26 maggio: temporali e piogge su diverse regioni

Allerta meteo annunciata anche per venerdì 26 maggio. Da Nord a Sud si registrano piogge e temporali rendendo ancora un tempo instabile su gran parte dell’Italia. Secondo gli esperti di ilmete.it su ” Basilicata, Calabria e Sicilia e in seguito anche su Campania, Lazio, Sardegna e su alcuni angoli delle regioni di Nordest segnatamente su Trentino alto Adige e Veneto. I fenomeni interesseranno dapprima le aree dei rilievi, ma specialmente nella seconda parte del giorno potranno temporaneamente sconfinare verso le adiacenti aree pianeggianti risultando anche di forte intensità accompagnati da improvvise raffiche di vento e da locali grandinate”.

Avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato il suo solito bollettino di criticità, evidenziando le zone più a rischio tenendo alta sempre l’attenzione:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura bolognese, Costa romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna romagnola, Montagna bolognese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola, Montagna bolognese

Toscana: Romagna-Toscana