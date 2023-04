Cassano contro Mourinho: va avanti il botta e risposta. L’ex talento barese rischia di essere bannato alla Bobo Tv

Cassano contro Mourinho: l’ex talento di Bari vecchia continua a fare polemiche e a litigare con tutti. L’ultimo suo obiettivo è Jose Mourinho che nei giorni scorsi ha voluto rispondere. Tuttavia, la contro risposta dell’ex calciatore non è mancata.

Cassano contro Mourinho: va avanti il botta e risposta

Va avanti il botta e risposta a distanza tra Antonio Cassano e l’allenatore portoghese Mourinho. L’ex talento di Bari vecchia ha voluto rispondere con un video sui social alle ultime parole del portoghese. “Tanti mi stanno scrivendo per quanto riguarda le parole di Mourinho, che poi arrivano i Livaja della situazione e poi diventa dura. Con Livaja ho litigato, ci siamo detti di tutto e di più e dopo due giorni era già tutto finito e si è andato avanti, amici come prima. Mia madre mi ha insegnato di non aver paura di niente e di nessuno e di affrontare tutto e tutti. Nella mia vita privata ho discusso e litigato con 30mila persone… Visto che qualcuno ti ha fatto da spia, digli che noi abbiamo litigato e ci sono state 20 persone che si sono messe in mezzo. Non c’è mai stato scontro fisico, dì a quel coniglietto che ti racconta le cose che sono tutte ca*te… altra figura di m**a, oltre a come fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, lo dico a te e ai naviganti. Ciao Mourinho…”.

L’ex talento barese rischia di essere bannato alla Bobo Tv

Intanto, Cassano rischia di essere bannato sul canale Bobo Tv perché ha pronunciato una parola non consentita sulla piattaforma di Twitch. “Ancora oggi, nel 2023.. e razzista e n***o, e su e giù. Basta, non se ne può più. Sai cosa bisogna fare Lele? I vertici del calcio italiano devono iniziare, senza se e senza ma, con pene certe. Inter, Milan, Juve, Cesena, Viterbese, Sanmartinese. Si sbaglia? Cinque, sei, sette partite con lo stadio chiuso. Senza che l’avvocato può difenderti”.