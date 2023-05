Roberta Marcis, chi è la fidanzata di Fabrizio Moro: quanto c’è di vero?

Chi è Roberta Marcis, misteriosa nuova fidanzata di Fabrizio Moro. Secondo alcune voci di corridoio degli ultimi mesi, il cantante avrebbe ritrovato l’amore al fianco dell’affascinante modella. Cosa sappiamo di lei?

Dopo il divorzio da Giada Domenicone, il noto cantante Fabrizio Moro ha steso un velo sulla sua vita privata, rimanendo single per moltissimo tempo, quantomeno ufficialmente. Alcune recenti voci di corridoio, tuttavia, vedono il cantautore rapito da un nuovo flirt. La presunta fidanzata di Fabrizio Moro è una bellissima modella, Roberta Marcis, beccata più di una volta in sua compagnia dai paparazzi delle testate di gossip. I due sembrano stare benissimo insieme ma non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, evitando come la peste le domande di fan e giornali.

Cosa sappiamo di lei, carriera e vita privata della modella

Roberta Marcis ha 35 anni ed in passato ha partecipato alle selezioni per Miss Italia. Si sa pochissimo circa la vita privata di Roberta, che non sembra avere profili social. Ha conosciuto Moro nel 2018, dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo al fianco di Ermal Meta. Le foto della coppia li vedono insieme a Roma, nella residenza di campagna del noto cantante. La modella è apparsa al fianco di Fabrizio anche in occasione del matrimonio dell’importante manager Ferdinando Salzano. Secondo le teorie di molti esperti di gossip, i due si frequenterebbero da almeno tre anni in totale segreto. Quale sarà la verità? Usciranno mai allo scoperto?