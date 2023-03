Ornella Vanoni a Belve racconta di aver amato e fatto soffrire molte donne: la confessione della cantante

Ornella Vanoni a Belve: la cantante è stata ospite del programma condotto da Francesca Fagnani. L’intervista è stata senza freni e la Vanoni ha risposto senza problemi alle domande della conduttrice.

Ornella Vanoni a Belve racconta di aver amato e fatto soffrire molte donne

Ornella Vanoni è stata ospite dell’ultima puntata di Belve, in onda su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. La cantante si è raccontata senza freni rispondendo alle provocazioni e alle domande della conduttrice. Tanti i temi affrontati da quelli strettamente personali a quelli professionali.

La confessione della cantante

Alla domanda di rito della conduttrice “Che belva si sente?” la Vanoni ha prontamente risposto: “Un cane, un cavallo, ma amo molto la mucca, per quell’odore di erba, di cacca, di terra”. La Vanoni ha raccontato di andare in giro spesso senza mutande: “Dove abitavo, in Largo Treves, era tutto finestroni e io non giravo in mutande ma proprio nuda. Tutti mi dicevano che mi avevano visto dalle finestre. Sì, sono una scostumata! Pensa che c’era un periodo in cui avevo solo due paia di mutande, un paio nere e le altre bianche”.

Sulla relazione con Strehler ha detto: “Giorgio Strehler? È l’uomo che mi ha amata di più, ma non mi ha protetta da situazioni estreme perché non poteva farne a meno. Voleva tornare con me, ma ho detto no.” Inoltre, Ornella ha anche ammesso di essere stata innamorata di alcune donne nel corso della sua vita: “Una è stata una grande amicizia che è durata tanti anni. Un’altra è durata meno. A me però il sesso femminile non interessa molto, infatti ho le ho fatte soffrire. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava”.

Infine, ha ammesso di aver fatto uso di canne ma per un fine salutare: “A un certo punto non dormivo più. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina”.

LEGGI ANCHE: Claudio Amendola a Belve sulla dipendenza dalla cocaina e sul divorzio: la confessione dell’attore