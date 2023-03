Belve, ultima puntata il 21 marzo: anticipazioni e ospiti della conduttrice Francesca Fagnani

Belve torna in tv con l’ultima puntata della nuova stagione. La Rai ha fatto sapere che si tratterà di “un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare”. Ecco gli ospiti dell’ultima puntata del programma.

Belve, ultima puntata il 21 marzo: anticipazioni

Il programma di Rai 2 Belve è tornato in prima serata con una nuova edizione da martedì 21 febbraio. Con un totale di cinque puntate il programma è condotto da Francesca Fagnani e non sarà più una produzione interna Rai, ma verrà affidato a Fremantle Italia, che curerà almeno per questa nuova edizione il programma. L’ultima puntata va in onda martedì 21 marzo 2023 sempre su Rai 2 a partire dalle 21.20. L’appuntamento con Belve è dal 21 febbraio tutti i martedì in prima serata per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.

Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi che torna anche questo martedì sul palco di Belve, e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Gli ospiti della conduttrice Francesca Fagnani

La Fagnani accogli per l’ultima puntata a cantante 88enne Ornella Vanoni. Altro ospite della serata è l’attore Claudio Amendolache nel 2022 ha divorziato da Francesca Neri dopo 25 anni di vita vissuta insieme. Infine, ecco l’attrice Claudia Pandolfi che racconta, per la prima volta, di una sua relazione con una donna. Dunque, tornano “i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca”.