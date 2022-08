Mondiali Pallavolo maschile, Italia-Turchia: dove vedere la partita

La partita Italia-Turchia, in programma lunedì 29 agosto alle 21.15, verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, ed in streaming sul portale Rai Play. Sarà inoltre visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e in streaming su Sky Go e Now Tv. Il match sarà inoltre fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv